Общество 07 сентября 2023, 11:24 Сотрудники «Союзмультфильма» заявили о росте запроса на любой видеоконтент у современных детей

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Современным детям не интересны мультфильмы, которые вышли 30-40 лет назад. У них вырос запрос на любой видеоконтент, сообщили сотрудники медиахолдинга «Союзмультфильм» в беседе с RuNews24.ru.

Советская классика, которую многие взрослые помнят из своего детства, кажется детям слишком медленной. Также потерял актуальность и медиаязык, сейчас подрастающее поколение не заинтересуют персонажи старых мультфильмов и сюжет.

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Отмечается, что в связи с этим студия решила отдать предпочтение новым форматам. «Союзмультфильм» выпускает 300 серий различных анимационных сериалов в год.