Сотрудники S7 посадили 20 тысяч деревьев для восстановления сибирских лесов

Акцию по спасению тайги от пожаров S7 Airlines объявила в августе. В течение последнего летнего месяца в сибирские города для восстановления лесов перечислялось по сто рублей с каждого проданного билета. За месяц авиакомпания собрала средства для высадки миллиона саженцев. Программа рассчитана на несколько лет.

«Символично, что старт акции проходит сегодня здесь, в Новосибирской области. Только сегодня будет высажено 20 тысяч саженцев — это пять гектаров», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников перед посадкой первых 20 деревьев.

По его словам, в рамках акции деревья посадят на территории Коченевского и Сузунского лесничеств на площади 22 гектара.

По данным Рослесхоза, в России в 2019 году площадь лесных пожаров составила девять миллионов гектаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, напомнил сайт радиостанции «Говорит Москва».