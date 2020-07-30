Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хороший арбуз

Первым делом стоит обратить внимание на торговую точку. Она должна быть огорожена, бахчевые необходимо хранить на стеллажах, а не на земле. Помимо прочего, нельзя вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части. Также запрещена продажа вдоль автодорог. Как правило в таких местах реализуются бахчевые, которые не прошли санитарную экспертизу. Продукт может впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах машин, пишет газета «Известия».

«Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — пояснили специалисты.

Они уточнили, что спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. В случае, если ноготь легко протыкает арбузную кожу, арбуз является незрелым. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что усик и плодоножка у зрелого арбуза всегда сухие.