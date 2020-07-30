facebook_pixel
    30 июля 2020, 11:00

    Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как выбрать хороший арбуз

    Полина Петрова

    Сотрудники Роспотребнадзора рассказали о правилах покупки качественных арбуза и дыни, сообщило РИА «Новости».

    Первым делом стоит обратить внимание на торговую точку. Она должна быть огорожена, бахчевые необходимо хранить на стеллажах, а не на земле. Помимо прочего, нельзя вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части. Также запрещена продажа вдоль автодорог. Как правило в таких местах реализуются бахчевые, которые не прошли санитарную экспертизу. Продукт может впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах машин, пишет газета «Известия».

    «Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — пояснили специалисты.

    Они уточнили, что спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. В случае, если ноготь легко протыкает арбузную кожу, арбуз является незрелым. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что усик и плодоножка у зрелого арбуза всегда сухие.

    Новости SMI.FM