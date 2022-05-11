Сотрудники Роскачества расказали, как защититься от клещей

Специалисты Роскачества рассказали россиянам, как уберечься от клещей во время отдыха на природе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первое, на что необходимо обратить внимание, это территория. По словам экспертов, клещи не любят жару и сухость. Особенно активными они являются после дождя.

Во время нахождения на природе следует пользоваться антиклещевыми спреями. Их время действия составляет от получаса до нескольких часов. Особенно тщательно нужно обрабатывать складки кожи, поскольку клещи любят теплые и влажные места.

Россиянам также посоветовали надевать светлую одежду, заправлять штаны в ботинки и не забывать о головном уборе. Кроме того, можно сделать прививку от клещевого энцефалита.