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    20 июля 2020, 17:35

    Сотрудники Росгвардии станут приносить присягу при поступлении на службу

    Андрей Иванов

    Новые сотрудники Росгвардии будут приносить присягу в торжественной обстановке перед государственным флагом России. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликовал официальный портал правовой информации.
    Сотрудники Росгвардии станут приносить присягу при поступлении на службу

    «Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации», — говорится в законе.

    В документе приводится и текст присяги. Будущий росгвардеец должен будет вслух присягнуть на верность России и народу.

    Сотрудники войск национальной гвардии поклянутся уважать и защищать права и свободы человека, свято соблюдать Конституцию России и федеральные законы, быть мужественными, честными, бдительными и не щадить своих сил в борьбе с преступностью. Новоиспеченных росгвардейцев обяжут дать обещание достойно исполнять свой служебный долг и хранить государственную и служебную тайну.

    В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому росгвардейцы, военные, сотрудники ФСИН, МВД, пожарные и таможенники получат прибавку к зарплате.