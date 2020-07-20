Сотрудники Росгвардии станут приносить присягу при поступлении на службу

«Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации», — говорится в законе.

В документе приводится и текст присяги. Будущий росгвардеец должен будет вслух присягнуть на верность России и народу.

Сотрудники войск национальной гвардии поклянутся уважать и защищать права и свободы человека, свято соблюдать Конституцию России и федеральные законы, быть мужественными, честными, бдительными и не щадить своих сил в борьбе с преступностью. Новоиспеченных росгвардейцев обяжут дать обещание достойно исполнять свой служебный долг и хранить государственную и служебную тайну.

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому росгвардейцы, военные, сотрудники ФСИН, МВД, пожарные и таможенники получат прибавку к зарплате.