facebook_pixel
    19 мая 2022, 13:08

    Сотрудники Росгвардии провели учения по задержанию «минеров» в Петербурге

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге прошли тактико-специальные учения росгвардецев, которым предстояло задержать минеров. Об этом сообщили «Невские новости».

    По легенде двое преступников заложили взрывное устройство на территории Михайловского сада, а затем проникли на цокольный этаж дворца и удерживали заложников.

    Сотрудникам территориального УМВД России дали задание нейтрализовать правонарушителей, а также освободить заложников. Поставленная задача была полностью выполнена, а все «взрывные устройства» обезврежены.