Сотрудники Росгвардии провели учения по задержанию «минеров» в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошли тактико-специальные учения росгвардецев, которым предстояло задержать минеров. Об этом сообщили «Невские новости».

По легенде двое преступников заложили взрывное устройство на территории Михайловского сада, а затем проникли на цокольный этаж дворца и удерживали заложников.

Сотрудникам территориального УМВД России дали задание нейтрализовать правонарушителей, а также освободить заложников. Поставленная задача была полностью выполнена, а все «взрывные устройства» обезврежены.