Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» поймали злоумышленника, который залез в частный дом в Орехово-Зуево

Многие люди до сих пор думают, что собаки — это лучшая охрана для частного дома, кто-то так не думает, ставит себе сигнализацию. И такая сигнализация спасла частный дом в городском округе в Орехово-Зуево от разграбления.

На пульт отдела охраны поступают сигналы о срабатывании системы на охраняемых объектах. Патрули в этот момент находятся в разных точках города, их задача уложиться в отведенное для прибытия на объект время.

«У нас есть два компьютера, три. Раз два три на которые поступает сигнал тревоги, после чего незамедлительно направляется на данный объект экипаж. <…> На каждый объект есть свое договорное время по прибытию, каждый объект в зависимости от удаленности, если это в городе — не более 10 минут», — рассказал старший лейтенант полиции, дежурный ПЦО № 1 Василий Щедрин.

Так произошло и в этот раз. Ночью поступил сигнал из частного дома, группа приехала на точку через шесть минут. Екатерины — хозяйки дома, на месте не было. Чему она не сказано рада.

«Влезли через окно, разбили, наверно ручку открыли оконную и зашли в дом, ящики — вот это все открыто было. И я так поняла, что увидели, что в доме сигнализация и долго не искали. Взяли то, что было под рукой, продукты, что-то по мелочи. И благодарна ребятам, задержали и поймали их очень быстро», — поделилась Екатерина.

Росгвардейцы зашли на участок, но никого на месте не обнаружили. Злоумышленник, как потом выяснилось уже ранее судимый, и правда увидел в темноте датчик объема пространства и покидав все что под руку попалось в рюкзак, решил убежать.

«Здесь уже никого не было и нами было принято решение, так как времени прошло очень мало по горячим следам попробовать поискать по соседним улицам, так и был выявлен данный гражданин», — пояснил прапорщик полиции, сотрудник Орехово-Зуевского ОВО Владимир Шилин.

Злоумышленник успел добежать до соседней улицы, где его и поймали, доставив затем в отдел полиции. Вся операция заняла от силы 10-15 минут.

«Неприятные чувства, неприятные ощущения, конечно, я подумала, что что-то могли украсть. Но когда выяснилось, что задержали, мне было очень приятно, что все мои вещи и ценности сохранены», — рассказала Екатерина.

Таких объектов у Росгвардии десятки, хотя частных домов не много, в основном это коммерческая недвижимость. На каждый патруль приходится по 10-15 вызовов ежедневно, большая часть ложные срабатывания, но не надо думать, что патрули это прогулки.

«На торговых объектах, в торговых центрах, где происходят мелкие хищения товара, группы отрабатывают и задерживают данных нарушителей <…> практически ежедневно это происходит», — рассказал подполковник полиции, начальник Орехово-Зуевского ОВО Андрей Патрашков.

И каждый день, выезжая по тревоге, патрули не знают — это скачок электричества, сбежавший мелкий воришка или что-то гораздо серьезнее.

«К этому не подготовишься. Приезжаешь и там на месте оцениваешь обстановку, как чего. Да, страх есть, он будет, но как-то с этим тоже надо смириться. Кроме нас, за нас эту работу никто не сделает», — добавил Шилин.