Сотрудники ритуальной службы избили родственника покойного в Нижнем Новгороде
«В ходе опроса родственников умершего мужчины установлено, что до прибытия сотрудников полиции к ним обращались представители ритуального агентства, которые после отказа от предложенных услуг по организации похорон мужчины спровоцировали конфликт и избили молодого человека, являющегося близким родственником умершему гражданину», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе управления МВД по региону.
Избитый обратился к врачам, а те сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства конфликта и устанавливают тяжесть вреда, который нанесли агрессивные ритуальщики здоровью пострадавшего.
Местные СМИ сообщили, что сотрудники ритуальной компании выломали дверь, чтобы поколотить внука умершего мужчины. Директор похоронной конторы обвинил избитого в том, что случилось. Он якобы оскорбил представительницу компании и спровоцировал драку.