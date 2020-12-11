Сотрудники ритуальной службы избили родственника покойного в Нижнем Новгороде

Родные умершего в Нижнем Новгороде 83-летнего дедушки отказались от услуг одной ритуальной компании, которые вышли на связь с ними еще до приезда полиции. Работники похоронного бизнеса спровоцировали конфликт и избили одного из членов семьи.

«В ходе опроса родственников умершего мужчины установлено, что до прибытия сотрудников полиции к ним обращались представители ритуального агентства, которые после отказа от предложенных услуг по организации похорон мужчины спровоцировали конфликт и избили молодого человека, являющегося близким родственником умершему гражданину», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе управления МВД по региону.

Избитый обратился к врачам, а те сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства конфликта и устанавливают тяжесть вреда, который нанесли агрессивные ритуальщики здоровью пострадавшего.

Местные СМИ сообщили, что сотрудники ритуальной компании выломали дверь, чтобы поколотить внука умершего мужчины. Директор похоронной конторы обвинил избитого в том, что случилось. Он якобы оскорбил представительницу компании и спровоцировал драку.