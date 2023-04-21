Общество 21 апреля 2023, 14:27 Сотрудники редакции «Вечерняя Москва» получили благодарственные письма от парламентариев

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В четверг, 20 апреля, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручил сотрудникам средств массовой информации благодарственные письма. В число журналистов попали и работники «ВМ», передала «Вечерняя Москва».

Во время награждения Шапошников поздравил коллектив издания со столетием. Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов получил благодарное письмо за вклад в развитие столичной журналистики.

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«Без вас мы бы никогда не смогли донести до москвичей-то, что происходит здесь, в парламентском центре. <…> Спасибо вам огромное за то, что вы с нами на протяжении долгих-долгих лет», — сказал во время награждения Шапошников.