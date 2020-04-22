Сотрудники приюта привязали ребенка к машине. Это решение объяснили трудным характером

Подросток, которому связали руки перед поездкой в больнице, известен трудным характером и сотрудники поступили так, чтобы он не сбежал. Об этом «360» рассказала уполномоченная по правам детей Челябинской области Евгения Майорова.

«Мальчик находится у них больше года, и больше года с ним возникают сложности. То, как они стараются их решать, то, что предпринимается, никакого эффекта не приносит. <…> Они привезли его в клинику на плановую госпитализацию, и он сообщил, что он убежит. Поскольку практика такая уже была, они испугались и, понимая, что его уже не загонят, решили так вот, связать шарфом руки, чтобы обезопасить его в том плане, что он убежит», — объяснила «360» Майорова.

Она отметила, что подросток трудный, но у приютов должен быть алгоритм по воспитанию таких детей, чтобы они знали, к кому обращаться в подобном случае.

У него трагичная история. Можно сказать, что нет семьи. По крайней мере, людей, которые были бы готовы о нем заботиться, нет Евгения Майорова.

Следственный комитет начал проверку жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.

Перед этим в СМИ появилась информация, что перед поездкой в больницу воспитаннику приюта связали руки, ему клочками остригли волосы. При перевозке мальчика даже привязали к ручке автомобиля.

Несмотря на все предосторожности, как пишет РИА ФАН, подростку удалось сбежать после приезда в больницу. Так о происшествии и стало известно.