Общество 29 марта 2024, 15:19 Сотрудники полиции Нижегородской области изъяли из оборота около 260 килограммов наркотиков в 2023 году

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В 2023 году сотрудники правоохранительных органов изъяли из оборота около 260 килограммов наркотиков в Нижегородской области. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

По данным заместителя начальника регионального ГУ МВД Вадима Ятайкина, это в четыре раза больше показателя 2022 года. Кроме того, в регионе выявили шесть мест незаконного производства наркотических средств.

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Также из нелегального оборота было изъято почти 58,7 тонны алкогольной продукции, говорится в сообщении.