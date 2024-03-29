29 марта 2024, 15:19
Сотрудники полиции Нижегородской области изъяли из оборота около 260 килограммов наркотиков в 2023 году
В 2023 году сотрудники правоохранительных органов изъяли из оборота около 260 килограммов наркотиков в Нижегородской области. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
По данным заместителя начальника регионального ГУ МВД Вадима Ятайкина, это в четыре раза больше показателя 2022 года. Кроме того, в регионе выявили шесть мест незаконного производства наркотических средств.
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Также из нелегального оборота было изъято почти 58,7 тонны алкогольной продукции, говорится в сообщении.
Наркотики
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