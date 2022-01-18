Сотрудники новгородского изолятора приняли роды у осужденной

Помощь в рождении сына оказали сотрудники новгородского Следственного изолятора № 1 осужденной местной жительнице. Когда у женщины начались роды, в изолятор вызвали бригаду скорой помощи, но врачи приехали с опозданием и малыша приняли сотрудники изолятора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

В ведомстве отметили, что принимать роды у осужденной женщины пришлось фельдшеру — старшему лейтенанту внутренней службы Екатерине Акимченко, которой ассистировали заместитель дежурного помощника начальника СИЗО-1 младший лейтенант внутренней службы Илья Большаков и младший инспектор, прапорщик внутренней службы Марина Алексеева.

Роды прошли стремительно — и женщина родила здорового мальчика весом 2,8 килограмма и ростом 48 сантиметров.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила маму и сына в один из родильных домов Великого Новгорода.

Принимавшая роды фельдшер Акимченко заявила, что в ее медицинской практике такая ситуация произошла впервые. Помогавшие в рождении мальчика сотрудники признались, что находятся в стрессе после ночного дежурства, но рады, что все закончилось благополучно.

По предварительной информации, мама решила назвать новорожденного сына Мирославом.