Сотрудники нижегородской колонии завели белок для заключенных

Сотрудники одной из исправительных колоний Нижегородской области завели белок для заключенных. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Сотрудники колонии придумали такой нестандартный метод, чтобы перевоспитать заключенных. Они ежедневно чистят вольеры и кормят животных. Общение с белками вырабатывает у отбывающих срок в ИК стремление к саморазвитию, способность ухаживать и сострадать, а также помогает справиться с чувством тревоги.