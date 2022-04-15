Сотрудники МВД на Урале отправили гумпомощь в Донбасс

Гарнизон МВД в Свердловской области собрал гуманитарную помощь Донбассу. Всего в ДНР отправят 10 тонн предметов первой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Гуманитарную помощь подготовили для жителей Макеевки. В сборе участвовали личный состав свердловского гарнизона полиции, ветеранский корпус, представители Общественных советов при ГУ МВД области и территориальных ОВД.

По словам Горелова, в ДНР отправили детское питание, подгузники, кровати, матрасы, постельные принадлежности, три генератора для производства электричества.

Перед отправкой груза председатель совета ветеранов ОВД Владимир Ралдугин напомнил о важности этой акции и отметил, что она проходит накануне Дня ветеранов органов внутренних дел РФ.

«Все мы понимаем ответственность, понимаем, что происходит, поэтому тесно взаимодействуем с ветеранами боевых действий. Стараемся оказывать помощь тем, кто в первую очередь в ней нуждается — это мирные граждане Донбасса и Луганска», — сказал представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев.

Два «КАМАЗа», на которых написано «На Донбасс. Урал своих не бросает» в сопровождении патрульного экипажа ГИБДД отправились в ДНР с гуманитарной помощью. Они доставят груз в пункты приема для дальнейшего распределения и доставки нуждающимся.