Сотрудники МГУ заразились коронавирусом

Коронавирус нашли у нескольких сотрудников Московского государственного университета имени Ломоносова. Об этом сообщили ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, они не приходят в университет, но остаются в Москве. При этом после начала болезни они не общались с коллегами из МГУ. Об этом написало РИА «Новости».

Виктор Садовничий отметил, что один из корпусов общежития выделили для находящихся на карантине людей. Ректор добавил, что там находятся девять человек. В ближайшее время их карантин закончится.

Во время режима самоизоляции российские вузы перешли на дистанционный режим обучения. Министерство образования и науки не исключило, что в этом году выпускникам придется защищать дипломы в онлайн-режиме. Об этом сообщила газета «Известия».

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву подключить к работе в больницах, занимающихся лечением больных с коронавирусом, преподавателей медицинских вузов, ординаторов, докторантов и студентов. За это они получат специальные выплаты.

Премии также ожидают всех медиков, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией. Врачам будут доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч.