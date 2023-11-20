Общество 20 ноября 2023, 15:08 Сотрудники метро Нижнего Новгорода зарегистрировали более 20 случаев травмирования пассажиров с начала года

Читать 360tv в

С начала 2023 года в метро Нижнего Новгорода зарегистрировали 23 случая травмирования пассажиров. В сообщении пресс-службы МП «Нижегородское метро» говорится, что все они произошли по неосторожности горожан, написало ИА «Время Н».

Что же касается забытых вещей, чаще всего нижегородцы оставляют в подземке пакеты с едой, детские игрушки, банковские карты, сотовые телефоны, сезонную одежду.