20 ноября 2023, 15:08
Сотрудники метро Нижнего Новгорода зарегистрировали более 20 случаев травмирования пассажиров с начала года
С начала 2023 года в метро Нижнего Новгорода зарегистрировали 23 случая травмирования пассажиров. В сообщении пресс-службы МП «Нижегородское метро» говорится, что все они произошли по неосторожности горожан, написало ИА «Время Н».
Что же касается забытых вещей, чаще всего нижегородцы оставляют в подземке пакеты с едой, детские игрушки, банковские карты, сотовые телефоны, сезонную одежду.
Метро
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