Общество 27 ноября 2023, 20:52 Сотрудники мэрии Новосибирска рассказали, что для помещения в вытрезвитель требуется согласие «клиента» Мэрия Новосибирска: привезти человека в вытрезвитель могут полицейские и медики

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В мэрии Новосибирска рассказали, что для помещения человека в вытрезвитель, который работает в городе уже три месяца, требуется согласие самого «клиента». Об этом написал «Царьград».

В правилах обращения говорится, что привезти человека в вытрезвитель могут как правоохранители, так и медики. Кроме того, обратиться за помощью в учреждение может и сам клиент.

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Если горожанина доставили в вытрезвитель в состоянии сильнейшего опьянения, согласие оформляется непосредственно после оказания услуги.