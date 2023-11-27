27 ноября 2023, 20:52
Сотрудники мэрии Новосибирска рассказали, что для помещения в вытрезвитель требуется согласие «клиента»
Мэрия Новосибирска: привезти человека в вытрезвитель могут полицейские и медики
В мэрии Новосибирска рассказали, что для помещения человека в вытрезвитель, который работает в городе уже три месяца, требуется согласие самого «клиента». Об этом написал «Царьград».
В правилах обращения говорится, что привезти человека в вытрезвитель могут как правоохранители, так и медики. Кроме того, обратиться за помощью в учреждение может и сам клиент.
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Если горожанина доставили в вытрезвитель в состоянии сильнейшего опьянения, согласие оформляется непосредственно после оказания услуги.
Россия
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