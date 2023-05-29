Общество 29 мая 2023, 16:54 Сотрудники МЧС установили десятки фотоловушек в лесах Хабаровского края для борьбы с поджигателями

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Сотрудники МЧС Хабаровского края установили скрытые фотоловушки для борьбы с поджигателями леса. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Камеры реагируют на любые движения и способны установить местоположение нарушителя. Такие дополнительные меры необходимы в связи с действующим режимом чрезвычайной ситуации в регионе.

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Отмечается, что с начала 2023 года лес в Хабаровском крае был уничтожен на площади 96 тысяч гектаров.