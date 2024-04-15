Общество 15 апреля 2024, 10:11 Сотрудники МЧС установили более километра водоналивных дамб в Кургане

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В Кургане сотрудники МЧС установили более тысячи метров водоналивных дамб на трех самых опасных участках. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Спасатели помогают эвакуироваться людям, которым грозит затопление. Тем, кто не может покинуть дома, подвозят еду и воду. По словам местной жительницы Ольги Самаровой, всех детей эвакуировали в безопасную зону.

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«Кто у родственников, кто в пунктах временного размещения. Двадцать детей в пионерском лагере, так что все хорошо», — сказала она.

В городе подтопленными остаются три округа: Звериноголовское, Притобольное и Куртамышское.