Общество 01 февраля 2024, 19:07 Сотрудники МЧС спасли 15 животных из частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону Ростовские спасатели эвакуировали 15 животных из дома с рухнувшим подъездом

Читать 360tv в

Оставленных в квартирах дома с частично рухнувшей стеной в Ростове-на-Дону животных эвакуировали через окна. Сотрудники МЧС спасли собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка.

Чтобы установить лестницы и добраться до окон квартир на высоких этажах, спасателям пришлось спилить деревья.

Реклама

Спасенная собака провела взаперти шесть дней. Все это время животное постоянно выло. Но после того, как его вытащили из заточения, успокоилось.

Часть жильцов из аварийного дома переселили сразу после обрушения части стены 27 января. На следующий день в здании рухнул первый подъезд.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что всего из дома эвакуировали 95 человек.

По факту обрушения следователи завели уголовное дело о халатности.