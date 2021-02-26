Сотрудники МЧС с Севера России рассказали, как тушат пожары в морозы

Сотрудники МЧС из Надыма рассказали, как тушат пожары в сильные морозы. С начала этого года в городе произошло 11 возгораний. Избежать серьезных последствий удалось благодаря грамотной работе специалистов, рассказала ОГТРК «Ямал-Регион».

По словам спасателей, при низких температурах каждый пожар является настоящим испытанием. Сотрудники МЧС рискуют получить не только ожоги, но и серьезные обморожения. В «северных» спецавто насос для подачи воды специально выведен внутрь кабины, чтобы он не замерз. При подготовке техники при минус 50 градусах пожарные соблюдают особые тонкости.

«Чтобы не замерзла вода в цистерне, ее обязательно подогревают в насосе перед тушением пожара, а после — заправляются горячей водой. На пожарах обязательно используются стволы с крупным расходом воды, особенно неперекрывные», — отметил инспектор отделения ФПС ГПС по тыловому и техническому обслуживанию ямальского управления МЧС Андрей Выханский.

Он уточнил, что если перекроется ствол, то линия сразу промерзнет.