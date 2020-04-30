Сотрудники МЧС РФ начали вести личные дневники из-за пандемии

Некоторые сотрудники МЧС стали ежедневно записывать данные о состояния своего здоровья в дневник. Это позволит быстро выявить круг контактов, если кто-то из борцов с распространением коронавируса заразится.

«Помимо обязательного использования личным составом средств индивидуальной защиты и соблюдения рекомендованных мер поведения, в ряде регионов введена система личных дневников, в которых сотрудники территориальных органов ведут ежедневный учет состояния своего здоровья и контактов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы министерства.

Дневник — это дело добровольное. Однако в МЧС отметили, что данные о людях, с которыми сотрудники контактировали по работе в течение дня, могут помочь не допустить массового заражения в критической ситуации. Помимо ежедневных контактов, в такие дневники вносят данные по температуре тела.

За последние сутки в России выявили еще 7099 инфицированных. Всего в РФ 106 498 человек подхватили 2019-nCoV. Из них 1073 умерли от COVID-19.