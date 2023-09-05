05 сентября 2023, 11:50
Сотрудники МЧС посоветовали устанавливать в квартирах автономные пожарные извещатели
Специальные автономные пожарные извещатели помогут предотвратить возгорание, их желательно устанавливать в каждой квартире. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.
Подобные устройства оперативно подают сигнал при появлении дыма в жилом помещении, установить их в квартире можно самостоятельно.
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Отмечается, что жильцам квартиры важно проверять работоспособность батарейки извещателей и не забывать периодически убирать с датчика пыль.
Пожары
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