Сотрудники МЧС объявили о лавиноопасности на Сахалине

В нескольких районах Сахалина в ближайшие дни возможна угроза лавиноопасности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«22 марта прогнозируется лавинная опасность на территории Углегорского, Невельского, Холмского и Долинского районов, а 23 марта на территории Смирныховского, Углегорского, Невельского, Холмского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы сохранить жизнь при попадании под снежную лавину, необходимо соблюдать определенные правила: нужно чем-нибудь прикрыть нос и рот от снежной пыли, с помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины, не тратить силы на крик и не давать себе заснуть.