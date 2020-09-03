Сотрудники МЧС объяснили, как спастись от медведя в лесу

По их словам, увидев дикое животное, первым делом важно успокоиться. Отмечается, что медведь является осторожным зверем и сам старается избегать людей. Именно поэтому при перемещении по лесу нужно издавать как можно больше громких звуков, чтобы дать понять животному о близком местонахождении. На привале необходимо разжигать костер.

Если все же встреча состоялась, можно попробовать отпугнуть хищника, бросив в него камень, сильно закричав или распахнув куртку. Спасатели подчеркнули, что при это ни в коем случае нельзя поворачиваться к медведю спиной или смотреть ему прямо в глаза. Отдаляться следует находясь к нему лицом и не делая резких движений. Удаляться нужно плавно, быстро и по диагонали, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

«Если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места», — предупредили работники МЧС.

Когда зверь приступил к нападению, лучше всего упасть на землю и притвориться мертвым. Животное почувствует, что угроза устранена и прекратит атаку.