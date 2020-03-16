Сотрудники Ленинградской атомной станции приняли участие в #unovisionchallenge под песню Little Big
Видео с зажигательным танцем появилось на официальной страничке ЛАЭС в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники атомной станции станцевали под песню, с которой Little Big выступит на Евровидении-2020. Трек называется Uno. Работники ЛАЭС пожелали группе атомной энергии во время участия в конкурсе.
Видео с атомной станции за сутки набрало более 60 тысяч просмотров. Зрителей ролика оценили участие работников в челлендже #unovisionchallenge. Пользователи соцсети выразили свое восхищение сотрудникам ЛАЭС и пожелали всегда оставаться в таком зажигательном настроении.
«Красавчики… Так держать!»
«Очень круто, молодцы»
«Молодцы ребята. Хороший флэшмоб в поддержку группы. Да и весь мир уже танцует», — комментируют посетители видеоролик в официальной группе атомной станции.
Напомним, группа Little Big уже завоевала народное признание. За три дня клип на песню Uno, с которой они выступят на Евровидении-2020, посмотрели более 20 миллионов раз.