    16 марта 2020, 18:06

    Сотрудники Ленинградской атомной станции приняли участие в #unovisionchallenge под песню Little Big

    Анастасия Кременчугская

    Лидер группы Little Big Илья Прусикин запустил челлендж #unovisionchallenge в социальных сетях. Сотрудники Ленинградской атомной станции из Соснового Бора приняли в нем участие. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Видео с зажигательным танцем появилось на официальной страничке ЛАЭС в социальной сети «ВКонтакте».

    Сотрудники атомной станции станцевали под песню, с которой Little Big выступит на Евровидении-2020. Трек называется Uno. Работники ЛАЭС пожелали группе атомной энергии во время участия в конкурсе.

    Видео с атомной станции за сутки набрало более 60 тысяч просмотров. Зрителей ролика оценили участие работников в челлендже #unovisionchallenge. Пользователи соцсети выразили свое восхищение сотрудникам ЛАЭС и пожелали всегда оставаться в таком зажигательном настроении.

    «Красавчики… Так держать!»

    «Очень круто, молодцы»

    «Молодцы ребята. Хороший флэшмоб в поддержку группы. Да и весь мир уже танцует», — комментируют посетители видеоролик в официальной группе атомной станции.

    Напомним, группа Little Big уже завоевала народное признание. За три дня клип на песню Uno, с которой они выступят на Евровидении-2020, посмотрели более 20 миллионов раз.