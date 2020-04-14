Сотрудники красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом

Коронавирус подтвердился сразу у пятерых сотрудников технических служб Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Сейчас работники находятся под наблюдением врачей в Красноярске.

«Сотрудники госпитализированы и проходят лечение. Контактирующие с ними специалисты находятся под наблюдением и соблюдают режим самоизоляции», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря ФМБА Оксаны Манушкиной.

Она отметила, что руководство учреждения принимает все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции среди сотрудников.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что агенство готовится к выпуску экспресс-тестов на определение коронавируса. Проверить наличие инфекции в организме можно будет за рекордные 15–20 минут.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России составляет 18 328 человек. Врачи смогли вылечить 1470 пациентов. Насчитывается также 148 случаев смерти от инфекции. Власти страны принимают меры по борьбе с пандемией. Уже закрыты границы страны, не работают кафе, музеи, парки и другие учреждения. Россиян просят не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции.