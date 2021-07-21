Сотрудники казанского метро майнили биткоины на подстанции подземки

Следователи завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против двух сотрудников казанской подземки. Их заподозрили в установке оборудования для майнинга биткоинов на подстанции метро.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего главного инженера МУП «Метроэлектротранс» города Казани и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта вышеназванной организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей «злоупотребление должностными полномочиями», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в марте 2021 года работники метро установили оборудование для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, которая принадлежит «Метроэлектротрансу» города Казани. За два месяца они украли электроэнергии на сумму более 352 тысяч рублей. Свою вину подозреваемые признали.

Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о создании полномасштабного хаба по добыче криптовалюты за счет энергии вулканов. В начале июня Сальвадор сделал биткоин своей официальной валютой наравне с американским долларом.