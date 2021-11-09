Сотрудники HeadHunter перечислили самые необычные вакансии в России

Специалисты HeadHunter Урал назвали список самых необычных вакансий, которые сейчас представлены в России. Например, в Новосибирске требуются «охотники за привидениями», в Тюмени ищут «тусовщика в караоке-бар», а в Тамбове — «главного рыбовода», написал сайт Ura.ru.

«Вакансия „охотник за привидениями“, Новосибирск, предлагаемая заработная плата от 40 000 рублей до 150 000 до вычета налогов. „Тусовщик в караоке-бар“ требуется в Тюмени, оплата — от 10 000 до 20 000 рублей до вычета налогов. „Наставника — обнимателя“ ищут в Екатеринбурге, заработная плата от 25 000 до 70 000. Вакансия „болтун за деньги“ заявлена в Новосибирске и Санкт-Петербурге, оплата от 30 000 до 45 000 до 20 000 соответственно», — сообщили в пресс-службе компании.

В Барнауле ищут «специалиста по помощи в достижении мечты». За эту должность наниматели готовы платить 80 тысяч рублей. В Воронеже за вакансию «полезный человек» предлагают зарплату до 150 000 тысяч, а в Уфе «волшебнику продаж» могут заплатить 99 000 тысяч рублей.

Необычные вакансии также появились в Москве и Туле. Например, сейчас в столице разыскивают «йога-сомелье», а в тульской компании не могут найти человека на место «директора по первым впечатлениям».