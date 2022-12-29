29 декабря 2022, 00:37
Сотрудники ФСБ задержали сторонника террористов в Татарстане
УФСБ: в Татарстане силовики задержали сторонника «Хайят Тахрир аш-Шам»*
Житель Татарстана планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Однако силовики задержали подозреваемого, сообщили в региональном УФСБ.
Следственные органы возбудили против 21-летнего жителя Татарстана уголовное по статье о приготовлении к участию в деятельности организации, которая запрещена в России. Фигурант сотрудничает с правоохранительными органами, он уже дал признательные показания.
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Накануне УФСБ по Хабаровскому краю сообщило о пресечении незаконной деятельности четырех человек, помогавших международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Один из них занимался финансированием террористов и вербовкой новых членов, остальные были признаны его пособниками.
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В начале декабря в Московской области военный суд вынес приговор по делу о содействии террористам. Участник ячейки ИГИЛ** проведет 10 лет в исправительном учреждении. Он склонял других людей к вступлению в группировку и готовил нападения, чтобы получить средства на финансирование террористов.
«Хайят Тахрир аш-Шам»* — организация признана террористической и запрещена на территории России.
ИГИЛ** — террористическая организация запрещена в России
ФСБ
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