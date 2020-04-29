Сотрудники Fashion House пожаловались на шантаж со стороны работадателя

Сотрудники обанкротившейся сети магазинов Fashion House пожаловались на невыплату зарплат и шантаж со стороны работодателя. Компания также не дает забрать личные вещи работников или делает это совершенно неприемлемым способом.

Ранее сообщалось, что компания Fashion House обанкротилась. Она оповестила об этом своих сотрудников и попросила их увольняться задним числом. В противном случае работникам пригрозили не выдать трудовые книжки, которые нужны для получения пособия по безработице.

О сложной ситуации рассказала телеканалу «360» одна из сотрудниц. По ее словам, вместо денег работники получили письмо от работодателя с просьбой «уволиться по собственному желанию», причем с открытой датой.

«Подобная ситуация может полностью лишить прав работников на получение компенсации за вынужденный простой. Все понимают, что работодатель только просит, никому не понятно, почему при закрытии офиса, со слов руководства компании, могут быть утеряны трудовые книжки», — указала сотрудница Fashion House.

Она также рассказала, что многие работники вынуждены были нарушить режим самоизоляции и посетить офис для того, чтобы написать заявление об увольнении и получить свои трудовые книжки.

Только при их наличии можно рассчитывать на пособия, ведь работодатель отказался платить зарплату. При этом, как сказала девушка, у многих семьи, дети и ипотечные обязательства.

Fаshion House также не очень уважительно обошлась с вещами сотрудников — их «выкинули» из ТЦ «Шоколад» на продуктовых тележках. Все было сложено в пакеты и каждому приходилось искать свои вещи.

В отделении магазина в ТЦ «Ридиум» к дверям магазина подвозят стеклянные шкафчики работников, чтобы те их забрали.