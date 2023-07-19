Общество 19 июля 2023, 11:40 Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия приняли участие в мастер-классе для тренеров

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Руководитель направления Департамента охраны труда и промышленной безопасности Дивизиона Горнорудной компании ЕвроХим Игорь Белоусов и руководитель направления по обучению персонала Корпоративный университет АИМ Холдинг Людмила Бурова провели тренинг для сотрудников компании ЕвроХим-ВолгаКалий. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Внутренние тренера компании смогли за два освоить дополнительные навыки тренерского мастерства. Участники мастер-классов во время обучения отработали методы работы со сложными сорудниками и приемы убеждения.

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По словам одного из участников обучения Бекбулата Тимирханова, тренинг еще раз показал, насколько важно уметь донести мысль работникам о вопросе безопасности на производстве.