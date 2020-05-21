Сотрудники ДПС в Самаре спасли мальчика из «грязевого плена»

Сотрудники ДПС В Самарской области спасли школьника. Он хотел перейти дорогу, но намертво застрял в грязи и не мог двигаться.

Как сообщает kр.ru, инспекторы патрулировали улицы города Похвистнево на машине. В какой-то момент они увидели чуть ли не плачущего мальчика. Школьник стоял в жиже земли, его ботинки засосало, и он не мог выбраться.

«Госавтоинспекторы остановили свой автомобиль рядом с ребенком. Лейтенант полиции Сергей Панков помог ему выбраться из западни, вытащил его школьный ранец из грязи», — сообщили в пресс-службе полиции.

Инспектор довел мальчика до ближайшего тротуара и предложил проводить его домой. Школьник патрульного и ответил, что живет на соседней улице.

«Я просто не мог проехать мимо в такой ситуации. Все мы были детьми, и всякое случалось. Не считаю, что сделал что-то выдающееся, — поделился он.

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