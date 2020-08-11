Сотрудники ДПС случайно прострелили голову водителю-нарушителю в Москве

Ночью 10 августа на дорогах района Южное Чертаново произошла стрельба. Сотрудники ДПС пытались остановить проезжающий автомобиль, но водитель проигнорировал требования. В итоге постовым пришлось применить оружие.

После того, как водитель промчался мимо машины ДПС, сотрудники поехали на двух служебных машинах за правонарушителем. В погоне сотрудники потребовали остановить машину через громкоговоритель, но этот способ не заставил мужчину одуматься.

Из-за создавшиеся угрозы здоровью и жизни жителей района, сотрудники были вынуждены применить огнестрельное оружие. После случившегося мужчину госпитализировали со сквозным огнестрельным ранением головы и переломом основания черепа, сообщил «360» источники в правоохранительных органах.

По данным ведомства, в машине правонарушителя находился пассажир. Его доставили в отделение МВД.