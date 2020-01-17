Сотрудники ДПС приняли роды на юго-западе Москвы

Сотрудники ДПС приняли роды в районе метро «Тропарево» на юго-западе Москвы. Ребенок родился в патрульной машине, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Женщина, у которой начались схватки, пыталась добраться до роддома на такси. Вместе с мужем она ехала из Подмосковья. Около 16 часов в районе 26-го километра Киевского шоссе такси остановилось около экипажа ДПС.

Муж роженицы рассказал полицейским, что из-за плотного движения они не успевают доехать до больницы. Офицеры полиции пересадили супругов в патрульный автомобиль и поехали в роддом. До места они добраться не успели — у женщины начались роды.

Сотрудники ДПС вызвали скорую, остановили машину и начали оказывать помощь. На свет появился мальчик. Новорожденного завернули в форменную куртку и вместе с женщиной передали приехавшим медикам.

Ранее сотрудники ДПС помогли рожающей женщине в Одинцовском районе Подмосковья. Добраться до роддома на машине мужа она не успевала. Инспекторы пересадили роженицу в патрульную машину и благополучно довезли до больницы. Через 30 минут на свет появилась девочка. Молодым родителям полицейские подарили детское кресло.