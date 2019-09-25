Сотрудники челябинской скорой пожаловались на регулярные задержки зарплаты

Собеседник агентства рассказал, что в начале года областной Минздрав урезал медикам почти все надбавки, составлявшие основную часть зарплаты, и незначительно увеличил оклады. Согласно отчетам, сотрудники получили прибавку к зарплате. Однако на самом деле денег специалисты стали получать меньше. Это привело к массовым увольнениям.

При этом водителям скорой помощи приходится сталкиваться еще и с задержкой зарплат. 40 водителей с нового года перешли на работу в частные фирмы, которые по договору обслуживают станции скорой помощи. После этого у них и начались регулярные задержки с выплатами. О том, когда они получат зарплату, им не могут ответить ни в больнице, ни в пермских компаниях, которые занимаются перевозками больных на аутсорсинге.

В пресс-службе мэрии Копейска агентству предложили обратиться в областной Минздрав, в подчинении которого находятся все медучреждения. В ведомстве Urа.ru пообещали прокомментировать ситуацию позже.