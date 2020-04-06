Сотрудники более 900 организаций в Башкирии выйдут из самоизоляции
Лидер Республики Башкортостан Радий Хабиров остановил режим самоизоляции для работников 974 предприятий. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По словам Хабирова, за соблюдением санитарно-гигиенических требований в организациях будут следить специалисты Роспотребнадзора. При минимальном нарушении эпидемиологической безопасности предприятие должно прекратить работу.
Производство возобновят предприятия в сельском хозяйстве, поставщики семян, лесопромышленники, ТЭК, строительные организации, предприятия техобслуживания и финансово-кредитные организации.
Ранее первый штраф за нарушение изоляции получил житель Уфы.