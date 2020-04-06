    06 апреля 2020, 12:52

    Сотрудники более 900 организаций в Башкирии выйдут из самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Лидер Республики Башкортостан Радий Хабиров остановил режим самоизоляции для работников 974 предприятий. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    По словам Хабирова, за соблюдением санитарно-гигиенических требований в организациях будут следить специалисты Роспотребнадзора. При минимальном нарушении эпидемиологической безопасности предприятие должно прекратить работу.

    Производство возобновят предприятия в сельском хозяйстве, поставщики семян, лесопромышленники, ТЭК, строительные организации, предприятия техобслуживания и финансово-кредитные организации.

    Ранее первый штраф за нарушение изоляции получил житель Уфы.