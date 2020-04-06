Сотрудники более 900 организаций в Башкирии выйдут из самоизоляции

По словам Хабирова, за соблюдением санитарно-гигиенических требований в организациях будут следить специалисты Роспотребнадзора. При минимальном нарушении эпидемиологической безопасности предприятие должно прекратить работу.

Производство возобновят предприятия в сельском хозяйстве, поставщики семян, лесопромышленники, ТЭК, строительные организации, предприятия техобслуживания и финансово-кредитные организации.

Ранее первый штраф за нарушение изоляции получил житель Уфы.