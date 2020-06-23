Сотрудники бара рассказали о вечере перед ДТП с Ефремовым

По их данным, «ресторан работал только на доставку, в ресторане алкоголь никто не продавал». При этом никто не смог объяснить, что актер делал в заведении в течение 40 минут и почему вышел без пакетов с заказом. По словам сотрудников, Ефремова не сажали за руль пьяным. Они выразили надежду, что «пострадавшая в ДТП сторона восстановится».