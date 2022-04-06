Сотрудники Балтийской таможни задержали контрабандистов одежды и техники

В судне, которое прибыло в Лесной порт Санкт-Петербурга из Евросоюза, контрабандисты под видом пластика пытались провезти одежду и технику. Их задержали сотрудники Балтийской таможни, написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, общий вес товаров составил более семи тонн. Кроме одежды, на судне находились шлифовальные машинки, автомагнитолы, дисплеи, электропровода, крепежные изделия, датчики парковки, кухонные принадлежности.

На финскую компанию-перевозчика было заведено административное дело «Незаконное перемещение через таможенную границу». Ответственность по этой статье предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.