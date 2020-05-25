Сотрудники амурского завода устроили массовую молитву. Видео

Работники Амурского газоперерабатывающего завода устроили общую молитву на праздник Ураза-байрам. Перед этим сотрудникам разрешили совершить намаз в пределах вахтового городка.

Мусульмане отмечали Ураза-байрам 23–24 мая. Один из работников ГПЗ заснял массовую молитву на видео и опубликовал в соцсетях. В объединенном пресс-центре АГПЗ объяснили, что праздник является очень важным для мусульман. Именно поэтому работникам разрешили организовать намаз в границах вахтового городка, расположенного в «закрытом контуре» АГПЗ.

«Работники подрядных организаций не могут покинуть пределов периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки», — привело сообщение пресс-центра РИА «Новости».

В АГПЗ отметили, что за здоровьем всех сотрудников наблюдают медики. На строительной площадке не выявили ни одного случая заболевания COVID-19. В совместной молитве участвовали работники, находящиеся на строительстве несколько месяцев.

«Эти люди совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку это необходимо по условиям производства», — отметил собеседник агентства.

Всего в Амурской области насчитывается 355 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Медики поставили на ноги 95 пациентов. Зафиксировано пять случаев смерти после инфицирования.