Сотрудники аэропорта Иркутска устроили погоню за сбежавшим котом

Белый кот породы мейн-кун разворотил клетку и сбежал из багажного отделения аэропорта Иркутска. В погоню за ним отправились несколько сотрудников воздушной гавани. Как сообщил сайт kp.ru, в Сибирь животное вместе с хозяйкой прилетело из Москвы.

По данным издания, сначала за котом сотрудники бегали по летному полю. После мейн-кун сбежал на окраину воздушной гавани, где спрятался под железными листами. Там его и нашли сотрудники аэропорта.

Доставали кота несколько человек. Чтобы он снова не вырвался его замотали в куртку. В пресс-службе аэропорта сообщили, что клетка, в которой перевозили крупного зверя, оказалась для него слишком хлипкой. В результате он выбрался на свободу. Доставив кота обратно его посадили в клетку и вернули владелице.

Хозяйка оказалась не слишком довольна происшествием, но заявление в транспортную полицию писать не стала.