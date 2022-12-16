Общество 16 декабря 2022, 10:43 Сотрудники аэропорта Домодедово нашли кота, сбежавшего из переноски месяц назад

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В аэропорту Домодедово сотрудники нашли кота по кличке Смоки, который сбежал от хозяйки около месяца назад. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По информации СМИ, кот выбежал из переноски, когда его хозяйка выходила из самолета. Поиски животного продолжались около месяца, написал сайт kp.ru.

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На территории аэродрома волонтеры каждый день вели мониторинг. После идентификации чипа животного, кот был передан хозяйке.

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