Общество 12 ноября 2022, 17:55 Сотрудники администрации Каховского района покинут 15-километровую зону на левом берегу Днепра Глава района Филипчук заявил, что здание Каховской администрации стало мишенью для ВСУ РИА «Новости»

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Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области оставят 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале.

«Сегодня администрация является объектом <…> для атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы, как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округом», — отметил он.

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Филипчук обратил внимание, что 15-километровая зона может стать эпицентром возможных боевых действий. По его словам, здесь с каждым днем увеличивается число военных, возводятся укрепления.

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Условия жизни, по словам Филипчука, становятся все менее комфортными. Например, местные жители уже не могут получить положенные социальные выплаты, так как все отвечающие за это ведомства эвакуированы. Кроме того, перестали работать магазины, закрылись аптеки, коммунальные службы переведены на аварийный режим работы.

Ранее сообщалось, что бронетехнику НАТО заметили под Херсоном.