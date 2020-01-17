Сотрудникам запретят делать заявления от лица ВШЭ после скандала с «клоачным русским языком»

Студентам и сотрудникам Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) могут запретить делать политические заявления от имени коллектива вуза. Поправки, которые будут это регулировать, внесут во внутренний регламент университета.

Информация об этом появилась на сайте «Вышка для своих».

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — сказано на сайте университета.

Поправки рассмотрят на ближайшем учебном совете вуза. Студентам и педагогам, которые участвуют в политической жизни, советуют «принять меры по исключению аффилиации с университетом». О каких именно мерах идет речь, в сообщении не сказано.

Ранее преподаватель гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал пост в своем Facebook, где назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Позже он объяснил «360», что имел в виду не сам язык, а то, как его сейчас используют. Однако комиссия университета порекомендовала преподавателю извиниться за свои слова и впредь не допускать таких неоднозначных высказываний.