Сотрудникам запретят делать заявления от лица ВШЭ после скандала с «клоачным русским языком»
Информация об этом появилась на сайте «Вышка для своих».
«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — сказано на сайте университета.
Поправки рассмотрят на ближайшем учебном совете вуза. Студентам и педагогам, которые участвуют в политической жизни, советуют «принять меры по исключению аффилиации с университетом». О каких именно мерах идет речь, в сообщении не сказано.
Ранее преподаватель гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов опубликовал пост в своем Facebook, где назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Позже он объяснил «360», что имел в виду не сам язык, а то, как его сейчас используют. Однако комиссия университета порекомендовала преподавателю извиниться за свои слова и впредь не допускать таких неоднозначных высказываний.