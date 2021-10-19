Предпринимателей в РФ призвали выплачивать премии сотрудникам за вакцинацию

Глава объединения «Опора России» Александр Калинин призвал предпринимателей поощрять своих сотрудников за вакцинацию от коронавируса. Он предлагает выдавать за поставленную прививку премии в размере до четырех тысяч рублей.

Калинин отметил, что развитие в стране предпринимательства напрямую зависит от экономической стабильности. Она же в условиях пандемии обусловлена, в первую очередь, отсутствием очередного локдауна. Поэтому, уверен глава «Опоры России», нужно максимально поддерживать всех, кто прилагает усилия по улучшению эпидемиологической ситуации в России. В том числе и соглашаясь пройти вакцинацию.

«Опора России» призывает бизнес поощрять вакцинацию материальной премией. Например, через механизм материальной помощи работнику, где выплата до четырех тысяч рублей не облагается взносами и налогом», — сказал Калинин. Его высказывание процитировал ТАСС.

Согласно данным опросов, премии и возможные льготы повышают интерес россиян к вакцинации. По результатам тестов одного из цифровых медицинских сервисов, около 60% опрошенных жителей России заявили: они готовы поставить прививку в обмен на различные бонусы от работодателя.