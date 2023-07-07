Общество 07 июля 2023, 13:50 Сотрудникам «Вечерней Москвы» вручили награды на премии «Медиа-Менеджер России — 2023».

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В четверг, июля, прошла премия «Медиа-Менеджер России — 2023», передала «Вечерняя Москва».

Сразу три сотрудника издания стали лауреатами премии. Заместителя генерального директора АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Екатерину Бурмистрову наградили в номинации «Digital-директор». Заместителя главного редактора, редактора отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва» Юлию Тарапату — в номинации «Главный редактор. Печатные медиа».

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Номинацию «Директор по развитию» взяла руководитель проекта «Пресса в образовании» газеты «Вечерняя Москва» Ирина Сидорова.

Напомним, премия проводится с 2000 года. В ней за профессионализм и инновационный подход оценивают медиа-менеджеров со всех регионов России.

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