Сотрудникам старше 60 лет предложили сократить рабочее время летом

В России предложили сократить продолжительность рабочего дня летом для граждан старше 60 лет. С инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Он направил письмо с предложением на имя главы Минтруда Антона Котякова. Об этом сообщил RT.

Член Общественной палаты отметил, что в жаркие летние месяца трудовая деятельность более энергозатратна как с физической, так и с психологической точки зрения. В этот период работа может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьезных проблем со здоровьем. Хамзаев считает, что в большей степени с этой проблемой сталкиваются пожилые сотрудники, которые имеют хронические заболевания.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — написал в письме Хамзаев.

Ранее Султан Хамзаев предложил учредить День здорового образа жизни (ЗОЖ) и назначить его на 7 апреля, во Всемирный день здоровья. По его мнению, он должен быть выходным. Автор инициативы предлагает в этот день сделать бесплатными бассейны и фитнес-центры.