Общество 01 февраля 2023, 16:57 Сотрудникам скорой в Нижегородской области закупят новую форму

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В Нижегородской области сотрудникам скорой помощи приобретут новую единую форму. Об этом сообщил Pravda-nn.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова.

В настоящее время власти уже заказали дизайн летнего и зимнего комплектов одежды. Следующий шаг — пошив формы.

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«Форма будет удобная и красивая. И будет вызывать уважение у жителей области и коллег», — рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, из областного бюджета выделили деньги на закупку новых машин для нужд скорой.