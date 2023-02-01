01 февраля 2023, 16:57
Сотрудникам скорой в Нижегородской области закупят новую форму
В Нижегородской области сотрудникам скорой помощи приобретут новую единую форму. Об этом сообщил Pravda-nn.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелика-Гусейнова.
В настоящее время власти уже заказали дизайн летнего и зимнего комплектов одежды. Следующий шаг — пошив формы.
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«Форма будет удобная и красивая. И будет вызывать уважение у жителей области и коллег», — рассказал Давид Мелик-Гусейнов.
Кроме того, из областного бюджета выделили деньги на закупку новых машин для нужд скорой.
Медицина
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