Ефремов прочтет пьесу о римских банях сотрудникам СИЗО-5

Михаил Ефремов уже договорился с руководством московского СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу «Пар». Ее написал актер Иван Охлобыстин специально для Ефремова — действие произведения происходит в римких банях.

Об этом «Интерфаксу» рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Он уже встречался с начальником СИЗО, они нашли общий язык, и уже договорились, что он прочитает пьесу «Пар» для хозотряда, который здесь есть, и для сотрудников. В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу Марина Литвинович

Актер Иван Охлобыстин рассказал, что написал пьесу «Пар» специально для Ефремова. Он подчеркнул, что стремился передать в произведении ощущение неопределенности и грядущей катастрофы. Действие пьесы разворачивается в Древнем Риме. Главные персонажи — жители того периода, которые проводят время в римских банях. По словам Охлобыстина, Ефремов «был увлечен пьесой и мечтал о ее постановке».

Марина Литвинович рассказала, что Ефремов, который сейчас находится в СИЗО, чувствует себя хорошо. Член ОНК подчеркнула, что он относится к происходящему философски. После прибытия в следственный изолятор, актеру сделали все необходимые анализы — в том числе тест на коронавирус и флюорографию. После этого к нему приходил психолог.

Ефремова поместили в камеру с двумя другими заключенными — россиянином и белорусом. Литвинович подчеркнула, что камера выглядит нормально — она отремонтирована, в ней установлены телевизор и чайник.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП, которое он совершил 8 июня. Кроме того, актера лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала приговор.