Сотрудникам российских филиалов H&M выплатят компенсацию

Работающие в шведской компании H&M на территории России смогут перед увольнением получить компенсационный пакет. Об этом сообщили в пресс-службе бренда одежды ТАСС.

«С каждым сотрудником магазина будет проведена индивидуальная беседа и предложен компенсационный пакет. О последнем рабочем дне сотрудник будет предупрежден за 30 дней до закрытия», — рассказал собеседник агентства.

По данным СМИ, сотрудники получат солидную компенсацию, также им оставят годовую медицинскую страховку.

О том, что компания решила окончательно покинуть Россию, стало известно 18 июля. Причиной этого стали операционные проблемы и непредсказуемое будущее. H&M приостановил свою работу на российском рынке еще в начале марта.

Однако перед тем как закрыть в РФ свой бизнес известный бренд одежды проведет распродажу, она стартует 1 августа.